مال وأعمال

المركزي المصري يوجه البنوك لإعداد خطط للتعافي من الأزمات المحتملة

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أصدر البنك المركزي المصري المصري، تعليمات جديدة للبنوك العاملة بالسوق المحلية، بشأن إعداد خطط التعافي، بما يضمن جاهزيتها ورفع قدرتها على الاستجابة بشكل فعال لأية ضغوط اقتصادية أو مالية محتملة، ومن ثم تعزيز قدرة القطاع المصرفي على التصدي للأزمات.

وذكر المركزي في خطاب دوري صادر اليوم الاثنين، أن مجلس إدارته قرر بجلسته المنعقدة في 31 أغسطس 2021، إصدار تعليمات رقابية بشأن خطط التعافي، على أن تلتزم البنوك بتسليم أول خطة تعافي لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي خلال 90 يوما من انتهاء السنة المالية 2022.

التفاصيل الكاملة للتعليمات الرقابية لخطط التعافي

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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