المركزي المصري يوجه البنوك لإعداد خطط للتعافي من الأزمات المحتملة

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أصدر البنك المركزي المصري المصري، تعليمات جديدة للبنوك العاملة بالسوق المحلية، بشأن إعداد خطط التعافي، بما يضمن جاهزيتها ورفع قدرتها على الاستجابة بشكل فعال لأية ضغوط اقتصادية أو مالية محتملة، ومن ثم تعزيز قدرة القطاع المصرفي على التصدي للأزمات.
وذكر المركزي في خطاب دوري صادر اليوم الاثنين، أن مجلس إدارته قرر بجلسته المنعقدة في 31 أغسطس 2021، إصدار تعليمات رقابية بشأن خطط التعافي، على أن تلتزم البنوك بتسليم أول خطة تعافي لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي خلال 90 يوما من انتهاء السنة المالية 2022.
التفاصيل الكاملة للتعليمات الرقابية لخطط التعافي
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