مال وأعمال

الصين تعتزم تأسيس بورصة في بكين للشركات الصغيرة والمتوسطة

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وكالات _ قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم، إن بلاده ستؤسس بورصة في العاصمة بكين لخدمة الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.

وأضاف في كلمة مصورة في افتتاح معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات “سنواصل دعم التنمية القائمة على الابتكار للشركات متوسطة وصغيرة الحجم عن طريق… تأسيس بورصة بكين كمنصة أساسية تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة على الإبداع”.

وذكرت هيئة تنظيم الأوراق المالية اليوم أن تأسيس هذه البورصة في بكين سيساهم في تعميق الإصلاحات الهيكلية على الجانب المالي وتحسين نظم سوق رأس المال.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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