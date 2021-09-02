كيو إن بي للخدمات المالية ترفع حصتها في الأولى للاستثمار إلى 10.32%

رنا ممدوح _ رفعت شركة كيو إن بي للخدمات المالية، حصتها في رأسمال شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية من 9.88% إلى 10.32% . وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن كيو إن بي للخدمات المالية قامت بشراء 30.421 ألف سهم من أسهم الأولى للاستثمار مقابل 144.834 ألف جنيه. وبلغ متوسط سعر الشراء 4.761 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة FBG بدور منفذ الصفقة.

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