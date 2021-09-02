مؤشر البورصة الرئيسي يصعد إلى 11301 نقطة ختام التعاملات.. والسبعيني يقفز 1.21%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات الأجانب والعرب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.16%، وأغلق عند مستوى 11301 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا هامشيا بنسبة 0.02%، وأغلق عند مستوى 47.48 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.21% و 1.04% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.857.849 مليار جنيه، على 200 شركة من خلال 58.308 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 110 شركة مقابل تراجع 59 بينما لم تتغير أسعار 31.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 32.767 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 34.178 مليون جنيه، مقابل 1.411مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 19.438 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 20.162 مليون جنيه، مقابل 723.250 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 13.328 مليون جنيه، منها 11.326 مليون جنيه للمؤسسات، و2.002 مليون جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % الشمس للإسكان والتعمير 16.6 17.86 10.86 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4 4.4 10 المتحدة للإسكان والتعمير 7.51 7.89 8.83 أودن للاستثمارات المالية 6.86 7.45 8.6 الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية 75.72 81.72 7.92

الأسهم الأكثر انخفاضا