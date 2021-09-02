إصابات كورونا في الهند تتجاوز 47 ألف حالة في أعلى حصيلة يومية خلال شهرين

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– ذكرت الحكومة الهندية في بيان اليوم الخميس، أنها سجلت 47092 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أكبر زيادة في الحالات في يوم واحد خلال شهرين.
وقالت إنها رصدت كذلك 509 وفيات ناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.
وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في الهند إلى 32.86 مليون والوفيات إلى 439529.
وتحتل الهند المركز الثاني عالميا من حيث إصابات كورونا بعد الولايات المتحدة والثالث من حيث وفياتها بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
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