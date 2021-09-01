سي إن بي سي: أرامكو تعتزم استئناف تطوير حقل غاز بأكثر من 100 مليار دولار

ذكرت مصادر في قطاع النفط لـ CNBC عربية أن شركة أرامكو السعودية تعمل في الوقت الحالي على استئناف مشاريع مرتبطة بتطوير البنية التحتية لحقل الجافورة والذي تقدر تكلفة تطويره بنحو 110 مليار دولار في وقت تتخذ فيه أسعار النفط مسارا صعوديا.

وأضاف المصدر أن الشركة النفطية العملاقة أعادت طرح عدد من المناقصات لحزمة مشاريع مرتبطة بتطوير الحقل من بينها عطاء لبناء محطة الطاقة المخصصة للحقل في مطلع ديسمبر المقبل في علامة لا تخطئها العين على انتعاش التدفقات النقدية لدى الشركة للمرة الأولى منذ بدء الجائحة.

وأضاف المصدر أن العطاء المقرر انعقاده بعد نحو شهرين كان مقررا له العام الماضي ولكن تم تأجيله بفعل المسار الهابط لأسعار الخام والتزامات لدى الشركة تتعلق بالتوزيعات النقدية التي تعهدت بها إبان الطرح العام الأولي.

وكانت أرامكو، صاحبة أكبر طرح أولي عام في التاريخ قد تعهدت إبان الإدراج، بتوزيعات سنوية تقدر بنحو 75 مليار دولار.

ومنذ بدء الجائحة وما صاحبها من تراجع لأسعار بعض خامات النفط والتي وصلت لمستويات صفرية للمرة الأولى في التاريخ تراجعت التدفقات النقدية الحرة إلى أن تعافت مرة أخرى مع عودة أسعار الخام للارتفاع.

ومن المنتظر بحسب ما ذكره المصدر الخاص لـCNBC عربية أن تتنافس عدة شركات محلية على العطاء، فيما ستقدم خدمات المشورة التمويلية والقانونية للمشروع شركات عالمية منها SMBC و White & Case.