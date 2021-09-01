ياسر راشد يعلن ملامح برنامجه الانتخابي على منصب العضو المنتدب لمصر للمقاصة

إسلام فضل ومحمد مصطفى- قال ياسر راشد، المرشح لمنصب العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، إنه يستهدف الاهتمام بالقطاع المالي لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة، فضلا عن تكثيف الرقابة الداخلية بالشركة.

وأكد راشد، في كلمته باللقاء الانتخابي المنعقد بأحد فنادق القاهرة، اليوم الأربعاء، ضرورة إرضاء العميل المتمثل في شركات الأوراق المالية وتأهيل العاملين بالشركة على خدمة العميل بطريقة جيدة وفعالة وإضافة كوادر صغيرة السن للعاملين بالشركة.

كما شدد على ضرورة فصل المقاصة عن التسوية كما هو مطبق ومعمول به في بعض الأسواق العالمية، وأيضًا ضرورة تحديث منظومة التوقيع الإلكتروني بشكل يدعم أرباح مصر للمقاصة.