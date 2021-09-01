مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من المفاوضات الجارية لإنتاج اللقاحات بمصنع فاكسيرا

دوت الخليج – ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري؛ اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، والذى ناقش واستعرض عددا من ملفات العمل المهمة.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الزيارات الميدانية التي أجراها لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية خلال هذا الاسبوع، والتي شملت زيارة مجمع مصانع “فاكسيرا” بمدينة 6 أكتوبر لإنتاج اللقاحات.

وأكد مدبولي في هذا الصدد الصدد أهمية سرعة الانتهاء من المفاوضات الجارية مع الشركات العالمية المصنعة للقاحات، وصولاً لأفضل عرض ممكن لإنتاج اللقاحات وتوفيرها لمصر والقارة الإفريقية.

وتناول رئيس الوزراء الجولة التي أجراها في محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبورواش، لتفقد أعمال التوسعات بها، حيث جدد الإشارة إلى أن المحطة تُعد أحد أكبر مشروعات المعالجة لمياه الصرف الصحي ليس في مصر فقط ولكن على مستوى المنطقة، وأن ما يتم تنفيذه من أعمال ضخمة بها سيوفر الخدمة لنحو 9 ملايين مواطن.

ونوه أيضًا إلى مشاركته أمس فى افتتاح مستودع شركة “أمازون” بمدينة العاشر من رمضان، مؤكداً فى هذا الصدد سعي الحكومة الدائم لدعم القطاع الخاص فى مختلف المجالات، باعتباره شريكا اساسيا في عمليات التنمية؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأهمية العمل على إزالة وحل أي معوقات قد تواجه المستثمرين ورجال الأعمال.

وأشار إلى ما يتمتع به السوق المصرية من فرص واعدة، تستهدف الدولة من خلال ذلك جذب المزيد من الاستثمارات، وخاصة الأجنبية منها.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الشكر لوزراء المجموعة الاقتصادية على ما بذلوه من جهود لوضع سيناريوهات أداء الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة، والتي تم عرضها اليوم على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي كان قد وجه بإعدادها من منطلق استقراء المستقبل وفق مؤشرات دقيقة، وذلك سعيا لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.