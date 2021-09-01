3 محاور رئيسية ببرنامج أشرف الضبع الانتخابي لرئاسة مصر للمقاصة

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إسلام فضل ومحمد مصطفى – قال الدكتور أشرف الضبع، المرشح لرئاسة مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات 2021-2024، إنه وضع 3 محاور لتنفيذها بعد الفوز بمعقد الرئاسة.
وأضاف الضبع، في كلمته باللقاء الانتخابي المنعقد بأحد فنادق القاهرة، أن المحور الأول يشمل تفعيل دور شركة مصر للمقاصة وربطها بالمنطقة العربية والإفريقية، مشيرًا إلي أن قارة إفريقيا تعتبر مستقبل العالم خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن المحور الثاني يتمثل في إضافة التسوية والمقاصة لعدد من القطاعات في السوق المصرية، أبرزها: قطاع التأمين الذي يستحوذ على حجم استثمارات كبير خارج مصر وداخلها.
وأشار إلى أن المحور الثالث عبارة عن الاستفادة من العديد بالكفاءات المتواجدة في سوق البورصة المصرية.
ويخوض الانتخابات على مقعد رئاسة مجلس الإدارة: علاء الدين محمد عامر فرغلي، وأشرف محمود إبراهيم محمد الضبع، وشريف عبد الله إسماعيل نبيه.
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