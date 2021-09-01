انسحاب هدى الطنايحي من انتخابات عضوية مجلس إدارة مصر للمقاصة

إسلام فضل ومحمد مصطفى – أعلن علاء الدين فرغلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، اعتذار المرشحة هدى الطنايحي، عن عدم خوض انتخابات مصر المقاصة على مقعد شركات الوساطة في الأوراق المالية.

وأشار عامر، في كلمته باللقاء الانتخابي المنعقد بأحد فنادق القاهرة، لى تقدم الطنايحي باعتذار، صباح اليوم، عن عدم خوض الانتخابات المزمع إجراؤها في 15 سبتمبر الجاري، لافتا إلى رفع اسمها من النظام الإلكتروني للتصويت.

والمرشحون لعضوية المجلس لشركات الوساطة في الأوراق المالية هم: محمد فتح الله محمد السيد، ومحمد محمود عبد الهادي، وأحمد سيد محمد إبراهيم، وعصام عبد الحفيظ أحمد جاد سلام، وفارس محمد عبد العظيم حسين، وعزة سيد أحمد عبد الرحمن دراج، وأحمد عبد الحليم رشدى محمد العروسي، ومحمد فاروق مسعود عبد العال، ومعتز حسن محمد عبد المنعم حسن عشماوي، وأسامة محمد محمد شومان.