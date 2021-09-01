بنك مصر: 10 مليارات جنيه حجم تمويلات أكسبريس مشروعات صغيرة

إسلام فضل _ قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن قرض (أكسبريس مشروعات صغيرة) قد حقق نجاحاً كبيراً حيث وصل حجم التمويل لأكثر من 10 مليارات جنيه قبل انتهاء العام الأول من إطلاق المنتج.

وأضاف المغربي في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن ذلك النجاح انعكس علي أداء المنتجات الرقمية وحفز البنك على إطلاق اول مرابحة لتمويل المشروعات الصغيرة ،ونلاين حيث تم اطلاق منتج ” بنك مصر أكسبريس معاملات إسلامية ” بداية من شهر أغسطس 2021 تحت اشراف هيئة رقابة شرعية .

ويعد قرض (أكسبريس مشروعات صغيرة) أول قرض رقمي متكامل لتمويل المشروعات الصغيرة في مصر من خلال قطاع التحول الرقمي بالبنك.

ووقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وشركة فودافون مصر لدعم وتفعيل التحول الرقمي ومساندة المشروعات الصغيرة وتقديم حلول متكاملة لدعم ذلك القطاع لتلبية كافة احتياجات المشروعات الصغيرة.