سوق أبوظبي للأوراق المالية يعتزم تدشين سوق للمشتقات في الربع الأخير

– قال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي اليوم الأربعاء، إن سوق أبوظبي للأوراق المالية يعتزم تدشين أسهم مفردة ومؤشر عقود آجلة في سوقه الجديدة للمشتقات في الربع الأخير من العام الجاري.

وأضاف المكتب على تويتر أن سوق أبوظبي يعتزم الاستفادة من التقنيات التكنولوجية لناسداك، بما في ذلك “محرك تداول بنظام المطابقة وحلول تسيير المقاصة والتسوية الفورية”.