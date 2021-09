إنرشيا تطلق مرحلة جديدة في مشروع جيفيرا باستثمارات 2.3 مليار جنيه

أطلقت شركة إنرشيا للتنمية العقارية مرحلة جديدة في مشروع چيفيرا بالساحل الشمالي، تحت اسم “ايلا” على مساحة 318 ألف متر مربع.

وقالت الشركة في بيان، إن المرحلة الجديدة تضم العديد من الوحدات المختلفة، والتي تتنوع بين ڤيلات، وتوين هاوس، وتاون هاوس، وشاليهات بمساحات متنوعة.

وأوضح أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، أن المرحلة الجديدة ترجمة للرؤية التي تمتلكها الشركة والتي تتوافق مع خطة التنمية العمرانية، ونقدم من خلالها وحدات عقارية، وسياحية وفندقية، تلبى احتياجات قطاع كبير من العملاء المهتمين بالقطاع العقاري.

وأضاف أن چيفيرا سيكون ضمن مشروعات الجيل الرابع التي تحقق الاستدامة بشكل متكامل وبمفهوم شامل، بما يعزز أن تكون امتداد، لمدينة العلمين الجديدة، من خلال التركيز على إقامة وحدات سكنية تتمتع بمجموعة من الخدمات المتكاملة التي تؤهلها للإقامة طوال العام، وأخرى فندقية.

وتعتزم شركة إنرشيا للتنمية العقارية، ضخ استثمارات في المرحلة الجديدة ايلا بحوالي 2.3 مليار جنيه، ضمن الاستثمارات الإجمالية لچيفيرا والتي تبلغ 66 مليار جنيه، تشمل كافة المراحل الفعلية للمشروع والتي تبلغ 25 مرحلة، تم إطلاق 4 مراحل منها من بينها المرحلة الجديدة ” ايلا”.

وأعلنت الشركة عن تسليمات المراحل التي أطلقتها سابقا والتي سيكون تسليمها خلال العامين القادمين، حيث سيتم تسليم The Furl نهاية العام الحالي والتي بلغت نسبة مبيعاتها 85 %، وحي The Quayside في 2022، وبلغت نسبة مبيعاته 55%، وحي The Cribs فى 2023، وبلغت مبيعاته 80 %.