- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا ممدوح _ حصلت شركة سبيد ميديكال على تمويل رأسمالي قيمته 1.57 مليار جنيه من صندوق استثمار Global Emerging Markets (GEM) وهي مجموعة استثمارية خاصة مقرها لوكسمبورج.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن سبيد ميديكال وقعت اتفاقية مع شركة GEM Global Yield LLC SCS تقوم الأخيرة بموجبها بتوفير تسهيلات ائتمانية تصل قيمتها إلى 1.570 مليار جنيه مقابل رهن أسهم من الشركة لمدة 36 شهرا لاستخدامها وفقا لتقديرها، وفقا للشروط المتفق عليها.
ولفتت إلى أنه لن يكون على الشركة الالتزام بالحد الأدنى للسحب، ومصرح لها باستخدام هذا التسهيل على مدار فترة الاتفاقية.
وعلق محمود لاشين رئيس مجلس إدارة سبيد ميديكال قائلا:” سعداء بوجود اختيار تمويلي رخيص مثل هذا والذي سيساعد شركتنا في التوسع السريع من خلال تمويل رخيص وعلى سداد قروض البنوك الحالية ويساعدنا على توزيع أرباح نقدية على المساهمين من العام المقبل”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سبيد ميديكال توقع اتفاقية تمويل رأسمالي بقيمة 1.57 مليار جنيه من صندوق GEM على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.