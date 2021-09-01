مبيعات التجزئة في ألمانيا تهوى 5.1% خلال يوليو

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– أظهرت بيانات اليوم الأربعاء، أن مبيعات التجزئة في ألمانيا تراجعت أكثر من المتوقع بكثير في يوليو بعد شهرين من الزيادات الكبيرة، في أول مؤشر على أن التعافي الذي يقوده المستهلكون في أكبر اقتصاد أوروبي قد يفقد بعض الزخم في الربع الثالث.
وقال مكتب الاحصاءات الاتحادي إن مبيعات التجزئة تراجعت 5.1 بالمئة على أساس شهري بالقيمة الحقيقية بعد قفزة معدلة 4.5 بالمئة في يونيو وزيادة 4.6 بالمئة في مايو.
وكانت توقعات بهبوط 0.9 بالمئة.
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