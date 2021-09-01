التجاري الدولي على قمة شركات السمسرة في البورصة خلال أغسطس

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إسلام فضل – احتلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية صدارة ترتيب شركات السمسرة عن التعاملات في البورصة خلال شهر أغسطس، وذلك عن تعاملات إجمالية وصلت إلى 20.566 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 18.7%.
وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية في المركز الثاني بحصة سوقية 7.3%، وذلك عبر قيم تداول بلغت 8.093 مليار جنيه.
وكانت المرتبة الثالثة من نصيب بلتون لتداول الأوراق المالية، والتي سيطرت على 6.6% من السوق، من خلال تعاملات إجمالية 7.25 مليار جنيه.
ولحقت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بالمربع الذهبي بنصيب 5.1% من السوق، تمثلت في قيم تداول 5.626 مليار جنيه.
أما المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية فاحتلت المركز الخامس من خلال تعاملات بلغت 5.335 مليار جنيه، شكلت لها حصة سوقية 4.8%.
بينما استحوذت شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية على 4.2% من السوق، نظير قيم تداول بلغ إجماليها 4.596 مليار جنيه، وهو ما جعلها تحتل المركز السادس.
وجاءت شركة عربية أون لاين للوساطة بالمرتبة السابعة، بعدما حققت قيم تداول 3.796 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية 3.4%.
واحتلت شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية في المركز الثامن، بتعاملات 2.968 مليار جنيه، وبحصة سوقية 2.7%.
وفي المرتبة التاسعة، جاءت شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 2.4%، عن تعاملات إجمالية 2.597 مليار جنيه.
وحلت سيجما لتداول الأوراق المالية بالمرتبة العاشرة نظير تعاملات بلغت 2.445 مليار جنيه، جعلتها تستحوذ على 2.2% من السوق.
وشملت قيم التداول السوق الرئيسي وبورصة النيل وخارج المقصورة، والسندات والصفقات.
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