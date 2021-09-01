مال وأعمال

المجموعة المالية تقتنص صدارة تعاملات شركات السمسرة في البورصة منذ بداية العام

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إسلام فضل – تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة تعاملات شركات الوساطة المالية في البورصة منذ يناير حتى نهاية أغسطس بحصة سوقية بلغت 12.1%، عن تعاملات بقيمة 72.64 مليار جنيه.

واحتلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية مركز الوصيف عن تعاملات بقيمة 56.143 مليار جنيه تمثل 9.4% من إجمالي التعاملات بالبورصة منذ بداية العام.

وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بالمرتبة الثالثة بعد تنفيذ تعاملات قيمتها 46.333 مليار جنيه بما يوازي 7.7% من تداولات السوق.

واحتلت شركة الأهلي فاروس المركز الرابع بحصة سوقية 6.9% عن تعاملات بقيمة 40.979 مليار جنيه، تلاها في المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية عبر تنفيذ تعاملات قيمتها 38.754 مليار جنيه تمثل نحو 6.5% من إجمالي تداولات البورصة.

في حين جاءت شركة مباشر إنترناشيونال في المركز السادس بعد تنفيذ تعاملات بقيمة 26.084 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 4.4%.

وفي المركز السابع جاءت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 4.2% عن تعاملات بقيمة 25.138 مليار جنيه، تلتها شركة عربية أون لاين للوساطة التي نفذت تعاملات بقيمة 18.713مليار جنيه تمثل نحو 3.1% من إجمالي التعاملات بالبورصة منذ بداية العام.

واحتلت شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية المركز التاسع بتعاملات بلغت قيمتها 13.636 مليار جنيه تمثل نحو 2.3% من إجمالي التعاملات بالبورصة منذ بداية العام.

واحتلت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية المرتبة العاشرة بحصة سوقية بلغت 2.2% وتعاملات 13.446 مليار جنيه.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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