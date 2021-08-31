هواوي تطلق نظام آيديا هب الذكي لدعم التحول الرقمي ومجتمع الأعمال في مصر

إسلام فضل – أعلنت هواوي تكنولوجيز مصر، عن إطلاق نظام آيديا هب IdeaHub، وهو أداة “مبتكرة تعزز كفاءة وإنتاجية العمل في المؤسسات”، بحسب بيان للشركة، مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الشركة أن النظام الجديد يقوم بالجمع بين الكتابة الذكية ومؤتمرات الفيديو عالية الدقة (HD) والمشاركة اللاسلكية؛ لتناسب بيئات العمل المختلفة وتدعم تحويل غرف الاجتماعات والمكاتب التنفيذية والمناطق المفتوحة إلى مساحات ذكية بسهولة ويسر.

وأضافت الشركة أن نظام آيديا هب IdeaHub الذكي من هواوي العرض اللاسلكي عبر 60 إطاراً في الثانية، مع جودة صورة 4K UHD، يدعم أوضاع عرض متعددة تتضمن عرض بنقرة واحدة، وعرض التطبيق، والتحكم العكسي.

كما يخدم نظام آيديا هب مؤتمرات الفيديو السحابية حيث تدعم الأنظمة الأساسية للاجتماعات السحابية من جهات خارجية (Zoom و Teams و Webex)، مع كاميرا احترافية بدقة 4K، وترميز فيديو بدقة 1080 بكسل 30 إطارا في الثانية، وعرض بيانات بدقة 4K، ومنظومة صوتية مدمجة تتكون من 12 ميكروفونا، مع قدرة التقاط صوت 20 كيلوهرتز، و Acoustic Baffle لضمان نقاء الصوت عبر الvideo conference، بالإضافة إلى خواص الإطار التلقائي، وتتبع السماعات، والعرض المثالي للحاضرين.

وذكرت أن نظام آيديا هب الذكي يتضمن العديد من التطبيقات التي تدعم نظامي Android وWindows، كما تدعم وظائف Bulletin Board وHiBoard، التي يمكن استخدامها في النشرات واللافتات الترحيبية. بالإضافة الي ذلك، تخطط هواوي من خلال هذا النظام الي إدخال العالم الرقمي في كل غرفة اجتماعات، ومكتب تنفيذي، ومساحة عمل منزلية.

وقال تيد وانج، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي تكنولوجيز مصر لمؤسسات الاعمال: إن “فيروس كورونا المستجد ساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي بجميع دول العالم، وأجبر أصحاب الأعمال على اعتماد العمل من المنزل، كما جعل اجتماعات الفيديو كونفرانس هي الأكثر شيوعا مراعاة للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي”.

وتابع: “لذلك أطلقت هواوي نظام آيديا هب IdeaHub لتحدث نقلة نوعية في السوق المصرية نظرا للتكنولوجيا المتميزة والخدمات الذكية التي تعمل علي مساعدة العملاء في المكاتب والحياة اليومية”.

وأشار إلى أن إطلاق نظام آيديا هب IdeaHub يأتي في إطار استراتيجية شركة هواوي المتخصصة في حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تهدف إلى تقديم أحدث وأفضل الحلول التكنولوجية المتطورة لخدمة كافة القطاعات وتحقيق التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.”