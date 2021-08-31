رئيس الوزراء يشهد افتتاح مستودع شركة أمازون بمدينة العاشر من رمضان

دوت الخليج – شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، افتتاح مستودع شركة أمازون في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

حضر مراسم الافتتاح: الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعمر الصاحي، المدير العام للشركة وسوق دوت كوم في مصر.

الحكومة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

وعقب الافتتاح، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل السعي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإقامة مختلف المشروعات في جميع القطاعات.

وأضاف أن “السوق المصرية واعدة، وبها فرص واسعة أمام المستثمرين ورجال الأعمال، ونحن نرحب بهم”، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوجه دائما بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك مهم في تحقيق التنمية، و”نحن كحكومة نبذل قصارى الجهود الممكنة للعمل على تذليل أية عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك أمام جميع المستثمرين”.

بدورهم، أكد مسؤولو الشركة استمرار سعي أمازون لتوسيع نطاق عملياتها ونشاطها التجاري ليشمل أرجاء المنطقة كافة.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن هذا المستودع، الذي تم تجديده، يقع على مساحة 28 ألف متر مربع، ويعد جزءا من استثمارات الشركة في مجال الخدمات اللوجستية بالسوق المصرية.

وأشار إلى أن المستودع يستهدف توفير تجربة تسوق وتوصيل أكثر سرعة لتلبية طلبات عملاء التسوق عبر الإنترنت، كما أنه سيسهل تقديم المزيد من المنتجات إلى شريحة أكبر من العملاء في مصر، وذلك أكثر من أي وقت مضى.

وفي الوقت نفسه، نوه نائب رئيس الشركة إلى أنها تستثمر أكثر من مليار جنيه في مصر ، وتوفر ما يزيد على 3000 وظيفة، وتمتلك أكثر من 15 محطة توصيل على مستوى الجمهورية، ويحتل السوق المصري المرتبة الأولى من حيث استثمارات أمازون في القارة الإفريقية.

كما أشار إلى أن استثمارات أمازون الجديدة تؤكد التزام الشركة الراسخ والمتواصل تجاه دعم وتعزيز القطاع الاقتصادي؛ إذ تحرص الشركة على جلب أفضل التقنيات والابتكارات اللوجستية للمنطقة، والتي من شأنها النهوض بمستوى قطاع التجارة الإلكترونية وازدهاره.

من ناحيته، أشار عمر الصاحي، المدير العام لشركة “أمازون وسوق دوت كوم” في مصر، إلى أن هذا المستودع يعد الأول من نوعه في قارة إفريقيا.

ولفت إلى أن استثمارات أمازون في البنية التحتية الحديثة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات رفيعة المستوى، تتوافق مع برنامج عمل الحكومة المصرية، ومنوها في الوقت نفسه إلى أن الشركة تعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتوسيع نطاق أعمالها عبر الإنترنت.

كما أكد أن أمازون تدعم مسيرة التحول الرقمي في مصر، عبر سلسلة من التحديثات المتطورة على مختلف العمليات في مستودعها.

وقال الصاحي إن استثمارات “أمازون” في مجال الخدمات اللوجستية أدت إلى زيادة السعة التخزينية لمستودعها في مدينة العاشر من رمضان، وذلك في إطار التحضير لإطلاق موقع أمازون مصر الإلكتروني.

كما لفت إلى دور الشركة في المحافظة على صحة وسلامة موظفيها وعملائها وشركائها، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات المتعلقة بالتصدي لجائحة فيروس “كورونا”.

وأجرى رئيس الوزراء، ومرافقوه، جولة داخل الأقسام والإدارات المختلفة بالمستودع؛ حيث تعرّف الدكتور مدبولي على دورة العمل داخل المستودع من خلال الأنظمة التكنولوجية المتقدمة التي تخدم عمليات استلام وتخزين واختيار وتعبئة وشحن المنتجات للعملاء.

كما استمع رئيس الوزراء لشرح حول مختلف تقنيات التعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، التي من شأنها دعم الموظفين في عملية تشغيل المستودع، وذلك بدءا من تعريف مسار الاختيار الأمثل، مرورا بتحديد نوعية التعبئة الأكثر ملاءمة للمنتج، وانتهاءً بالتطبيقات الذكية التي تقوم باختيار الطريق الأفضل للوصول للعملاء.