البنك المركزي المصري: الودائع المحلية غير الحكومية تسجل 4.069 تريليون جنيه بنهاية يوليو

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إسلام فضل – ارتفعت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري، خلال شهر يوليو الماضي، بقيمة 32.46 مليار جنيه.
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري المصري أن الودائع الخاصة بالعملة المحلية ارتفعت إلى 4.069 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 4.036 تريليون جنيه في يونيو السابق له.
وانقسمت الودائع بالعملة المحلية إلى ودائع تحت الطلب وسجلت نحو 586.297 مليار جنيه بنهاية يوليو 2021، مقابل 585.309 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار لتسجل 3.482 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 3.451 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021.
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