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لجنة المتابعة المصرية القطرية تجتمع في القاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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دوت الخليج – استضافت القاهرة، اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة المتابعة المصرية القطرية، حيث ترأس الجانب المصري السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، فيما ترأس الجانب القطري السفير علي بن فهد الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشئون الإقليمية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن الاجتماع استعرض الملفات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، فضلًا عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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