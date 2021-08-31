لجنة المتابعة المصرية القطرية تجتمع في القاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

دوت الخليج – استضافت القاهرة، اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة المتابعة المصرية القطرية، حيث ترأس الجانب المصري السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، فيما ترأس الجانب القطري السفير علي بن فهد الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشئون الإقليمية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن الاجتماع استعرض الملفات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، فضلًا عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.