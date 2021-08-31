وليد حسونة يرصد عوامل اختيار فاليو ضمن أقوى 5 تطبيقات مالية في الشرق الأوسط

محمد مصطفى – قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، إن ڤاليو أحرزت العديد من الإنجازات على مدار الأعوام السابقة، حيث نجحت في الدخول إلى قطاعات جديدة ساهمت في التوسع بشبكة محلات التجزئة ومقدمي الخدمات المختلفة ومواقع التسوق عبر الإنترنت، بالإضافة إلى توقيع مجموعة من الشراكات الاستراتيجية، وكذلك إطلاق العديد من المنتجات المبتكرة.

وأكد حسونة أن هذه النجاحات ترجع إلى قدرة الشركة على التطور السريع في تلبية احتياجات العملاء وتمكينهم من تحقيق نمط الحياة الذي يتطلعون إليه.

كما نوه إلى أن فاليو قدمت برامج تمويل بفترات سداد تصل إلى 60 شهرًا تعتبر الأطول على مستوى العالم.

واختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط شركة «ڤاليو» ضمن قائمة أفضل تطبيقات تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2021.

وضمت القائمة 3 شركات مصرية أخرى ضمن المراكز العشرة الأولى هي: فوري للمدفوعات الالكترونية، وMoneyFellows لإدارة الجمعيات المالية، وآمان للمدفوعات الإلكترونية.

وتصدرت شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، القائمة بأكثر من 1.6 مليون عملية تنزيل العام الماضي

واحتلت منصة التحويلات المصرفية (Al Ansari Exchange Mobile App)، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، المركز الثاني بالقائمة، تليها شركة (Al Mulla Exchange) ومقرها الكويت في المرتبة الثالثة.

وجاء تطبيق فاليو في المركز الخامس، تلاه تطبيق MoneyFellows في المركز السادس، بينما احتل أمان المركز التاسع.

وذكرت فوربس أنه تم إعداد القائمة بناءً على قيمة المعاملات المالية من خلال التطبيقات في عام 2020، وعدد مرات التنزيل والمستخدمين النشطين، وتاريخ التأسيس.

ولفتت إلى أنه تم استبعاد تطبيقات التكنولوجيا المالية التابعة للبنوك وشركات الاتصالات.

وأوضحت فوربس أنه تم تنزيل إجمالي التطبيقات المصنفة بالقائمة 9.5 مليون مرة، وتجاوزت قيمة المعاملات التي تمت من خلالها نحو 6.9 مليار دولار في عام 2020.

وبحسب بيان لمجموعة هيرميس القابضة، فإن شركة ڤاليو حققت “نموًا ملحوظًا” خلال عام 2021؛ فقد نجحت في تنمية قاعدة العملاء إلى ما يربو على 229 ألف عميل نفذوا أكثر من 426 ألف معاملة، كما تجاوزت محفظة تمويل الشركة حاجز مليار جنيه لتصل إلى 1.1 مليار جنيه فضلًا عن زيادة حدود الائتمان لتصل إلى 2.2 مليار جنيه منذ انشأها.

وتوسعت ڤاليو في قائمة الشركاء لتشمل العديد من القطاعات الجديدة، ومن بينها التعليم والخدمات الطبية وعضويات النوادي الرياضية والأغذية والمشروبات، وغيرها.

كما أطلقت منصة التسوق عبر الإنترنت “Shop’it”، والتي تتيح لعملائها شراء منتجاتهم من مجموعة من المتاجر المتعاقدة مع الشركة والسداد على أقساط مريحة تصل إلى 60 شهر، بالإضافة إلى تسهيل إمكانية الوصول إلى العديد من المنتجات من فئات مختلفة من خلال منصة إلكترونية واحدة.