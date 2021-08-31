ثقة المستهلك الأمريكي تتراجع لأدنى مستوى في 6 أشهر خلال أغسطس

– هبطت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في أغسطس ، إذ ألقت المخاوف بشأن قفزة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19 وارتفاع التضخم بظلال سلبية على آفاق الاقتصاد.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد اليوم الثلاثاء، إن مؤشرها لثقة المستهلك تراجعت إلى قراءة عند 113.8 هذا الشهر، وهو أدنى مستوى منذ فبراير، من 125.1 في يوليو.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا أن ينخفض المؤشر إلى 124.0 .