مال وأعمال

وول ستريت تستقر عند الفتح مع تراجع أسهم التكنولوجيا

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– ضغط تراجع أسهم التكنولوجيا على وول ستريت عند الفتح اليوم الثلاثاء، فيما تتجه المؤشرات الرئيسية لتسجيل مكاسب لشهر آخر في أعقاب موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي المتساهل تجاه مشتريات أصول ضخمة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 8.46 نقطة، أو ما يعادل 0.02 بالمئة إلى 35391.38 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.96 نقطة أو ما يعادل 0.02 بالمئة إلى 4529.75 نقطة.

وفقد المؤشر ناسداك المجمع 3.01 نقطة أو ما يعادل 0.02 بالمئة إلى 15262.88 نقطة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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