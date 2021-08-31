البورصة تتراجع 0.17% ختام التعاملات.. و43 شركة تفلت من الهبوط

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختامت تعاملات اليوم.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.17%، وأغلق عند مستوى 11143 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.89%، وأغلق عند مستوى 46.8 جنيه.

وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.03% و 0.96% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.749.818 مليار جنيه على 195 شركة من خلال 52.898 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 121 شركة مقابل ارتفاع 43 بينما لم تتغير أسعار 31.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 25.577 مليون جنيه، منها 14.265 مليون جنيه للأفراد، و11.311 مليون جنيه للمؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 15.068 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 77.230 مليون جنيه، مقابل 62.161 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 10.508 مليون جنيه، منها 9.949 مليون جنيه للمؤسسات، و559.337 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % الدلتا للسكر 15.92 17.03 6.97 سماد مصر 13.29 14.17 6.62 الإسماعيلية مصر للدواجن 8.01 8.53 6.49 الإسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس 2.14 2.26 5.61 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 65.51 69.12 5.51

الأسهم الأكثر انخفاضا