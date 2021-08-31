سوق الأسهم السعودية ترتفع نهاية التعاملات والسيولة تتجاوز 8.4 مليار ريال

وكالات _ أنهت سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع وللجلسة الثالثة على التوالي، في حين عززت فترة المزاد من المكاسب النقطية، وأتى الدعم من قطاعات الاتصالات والمواد الأساسية وكذلك البنوك.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11319 نقطة مرتفعا بنحو 64 نقطة أو ما يعادل 0.6 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 8.43 مليار ريال كأعلى سيولة في نحو 3 اسابيع وتأتي السيولة عبر تداول 224.83 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 319.3 ألف صفقة.

ويأتي ارتفاع السوق اليوم بدعم من ارتفاع سهم “اس تي سي” المرتفع 2.9 في المائة، كذلك شهد سهم البنك الأهلي ارتفاع 1.33 في المائة، ونحو 0.33 في المائة من المكاسب لسهم مصرف الراجحي.

وصعدت أسهم 127 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم بتروكيم المرتفع 5.8 في المائة، تلاه سهم أمانة للتأمين بعد تسجيله مكاسب 4 في المائة.

وشهدت أسهم عذيب للاتصالات وباعظيم وكذلك باتك ارتفاعات خلال جلسة اليوم بنحو 3.9 في المائة لكل منهم.

وتراجعت أسهم 59 شركة، تصدرها سهم العقارية المتراجع 2.1 في المائة، تلاه سهم الجوف الزراعية المنخفض 1.8 في المائة بعد تسجيل السهم مكاسب قوية بالجلسة السابقة.