إيني الإيطالية تخطط لاستثمار 20 مليار دولار في الخليج خلال 5-6 سنوات مقبلة

– قال رئيس شركة إيني اليوم الثلاثاء، إن الخليج يظل منطقة استراتيجية لمجموعة الطاقة الإيطالية وإنها ستستثمر فيه نحو 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة.

وقال كلاوديو ديسكالزي في مؤتمر عبر الإنترنت “إنها بالتأكيد منطقة استراتيجية لنا، ليس فقط للاستثمار لكن للاستثمار في انتقال الطاقة”.

وفي وقت سابق من العام الجاري، كشفت إيني عن بعض الأهداف الأكثر طموحا على صعيد المناخ في قطاع الطاقة في الوقت الذي تعزز فيه جهود تخليص أنشطتها من الكربون.