فوري تتصدر قائمة فوربس لأقوى تطبيقات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط

محمد مصطفى _ تصدرت شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، قائمة فوربس لأقوى 15 تطبيقًا للتكنولوجيا المالية فى الشرق الأوسط لعام 2021.

وضمت القائمة 3 شركات مصرية أخرى ضمن المراكز العشرة الأولى هي، فاليو لخدمات البيع بالتقسيط، وMoneyFellows لإدارة الجمعيات المالية، وآمان للمدفوعات الإلكترونية.

وتصدر تطبيق المدفوعات الإلكترونية فوري القائمة بأكثر من 1.6 مليون عملية تنزيل العام الماضي.

واحتلت منصة التحويلات المصرفية (Al Ansari Exchange Mobile App)، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، المركز الثاني بالقائمة، تليها شركة (Al Mulla Exchange) ومقرها الكويت في المرتبة الثالثة.

وجاء تطبيق فاليو فى المركز الخامس، تلاه تطبيق MoneyFellows في المركز السادس، بينما احتل أمان المركز التاسع .

وذكرت فوربس أنه تم إعداد القائمة بناءً على قيمة المعاملات المالية من خلال التطبيقات في عام 2020، وعدد مرات التنزيل والمستخدمين النشطين، وتاريخ التأسيس.

ولفتت إلى أنه تم استبعاد تطبيقات التكنولوجيا المالية التابعة للبنوك وشركات الاتصالات.

وأوضحت فوربس أنه تم تنزيل إجمالي التطبيقات المصنفة بالقائمة 9.5 مليون مرة، وتجاوزت قيمة المعاملات التي تمت من خلالها نحو 6.9 مليار دولار في عام 2020.