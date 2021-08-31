وليد جمال الدين رئيسا لمجلس الأعمال المصري النيجيري لمدة 3 سنوات

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً باعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري النيجيري برئاسة الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وعضو مجلس إدارة الشركة الحديثة للمواد العازلة.

وتضمن القرار عضوية كل من المهندس رامي جلال المجموعة الدولية للدهانات الحديثة ميدو، تامر يونس شركة بروكتر وجامبل مصر، المهندس محمد السيد شركة كابسي للدهانات، المهندس جون بشاي شركة الشرق للتجارة والصناعة.

كما تضمنت العضوية عمر مهنا شركة الإسكندرية للإطارات، والمهندس خالد سعد شركة الزامل للهياكل الفولاذية، والمهندس أحمد السويدي الشركة المتحدة للمعادن السويدي ، والمهندس أحمد البكري الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل انسوتك، والمهندس هشام البنهاوي شركة النيل للمواد العازلة بيتونيل، الدكتور هشام عبدالحميد الشركة الوطنية لمنتجات الذرة.

وشمل القرار عضوية المهندس أحمد مصطفى شركة دهيدرو فودز، وسهام عبدالمجيد شركة سامسونج الكترونيكس مصر، والدكتور أحمد كيلاني الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ايبيكو، والدكتور شرين حلمي الشركة الإسلامية للأدوية فاركو، والدكتور ماجد جورج شركة ماميبا مصر لمستحضرات التجميل.

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين.

كما نص القرار على أن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

وأوضحت جامع أن إعادة تشكيل الجانب المصرى بمجلس الاعمال المصري النيجيري يأتي في إطار جهود الوزارة لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ودولة نيجيريا بصفة خاصة ومع دول القارة الإفريقية بصفة عامة خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من كافة الفرص والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين خاصةً في ظل العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين البلدين.

ولفتت إلى أن التشكيل الجديد تضمن عدد من الكوادر والخبرات في القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر ودولة نيجيريا.