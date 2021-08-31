مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.21% بداية التعاملات والسبعيني يهبط 1.51%

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم بضغط من مبيعات العرب.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.21%، ليتداول عند مستوى 11140 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.53%، ليتداول عند مستوى 46.97 جنيه.

وهوى كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.51% و 1.32% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 211.926 مليون جنيه على 157 شركة من خلال 6.366 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 65 شركة مقابل ارتفاع 17 بينما لم تتغير أسعار 75.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 20.661 مليون جنيه، منها 18.580 مليون جنيه للأفراد، و2.080 مليون جنيه للمؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 13.015 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 21.368 مليون جنيه مقابل 8.352 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 7.645 مليون جنيه، منها 6.664 مليون جنيه للمؤسسات، و981.493 ألف جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 65.51 69.13 5.53 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 15.45 16.19 4.79 مصر للألومنيوم 24.06 25.13 4.45 الإسماعيلية مصر للدواجن 8.01 8.34 4.12 راية لخدمات مراكز الاتصالات 4.34 4.49 3.46

الأسهم الأكثر انخفاضا