أدنوك ترسي حقوق استكشاف منطقة بحرية على تحالف باكستاني بقيمة 305 ملايين دولار

– قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الثلاثاء إنها وقعت اتفاق امتياز استكشافيا مع كونسورتيوم من أربع شركات باكستانية، في ثاني جولة مزايدات تنافسية للمنتج الكبير للنفط.

وحصل الكونسورتيوم الذي تقوده شركة البترول الباكستانية المحدودة (بي.بي.إل) على حقوق الاستكشاف في المنطقة البحرية رقم 5 بأبوظبي.

وقالت أدنوك في بيان إنه من المتوقع أن يستثمر التحالف ما يصل إلى 304.7 مليون دولار، بما في ذلك رسوم المشاركة.

ويضم الكونسورتيوم أيضا شركة ماري للبترول المحدودة، وشركة تنمية النفط والغاز المحدودة، والشركة الحكومية القابضة الخاصة المحدودة.

وسيحوز الكونسورتيوم حصة 100 بالمئة في مرحلة الاستكشاف. وفي حال نجاح الوصول إلى اكتشافات ذات جدوى تجارية، سيحصل التحالف على حق إنتاج الامتياز، بيد أن أدنوك تملك خيار الاحتفاظ بحصة 60 بالمئة في مرحلة الإنتاج.

وقالت أدنوك “مرحلة إنتاج الامتياز… تبلغ مدتها 35 عاما من بدء مرحلة الاستكشاف. وستتيح ترسية المنطقة البحرية رقم 5 المزيد من الفرص الواعدة في مجال تعزيز القيمة المحلية المضافة في الدولة خلال فترة الامتياز”.