البيت الأبيض: لا مشكلة حتى الآن في إمدادات الوقود بسبب الإعصار إيدا

– أعلن البيت الأبيض أنه لم يسجل حتى الآن أي نقص في الوقود بسبب إعصار “إيدا”، وأنه يراقب عن كثب إمدادات الوقود في أعقاب الإعصار.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي “لا نرى في ذلك مشكلة حتى الآن، لكننا سنراقب عن كثب وسنواصل ذلك في الأيام المقبلة”.

وكان الإعصار “إيدا” وهو أول إعصار كبير يجتاح الولايات المتحدة هذا العام، وصل إلى اليابسة ظهر أمس الأحد في صورة إعصار قوي من الفئة الرابعة في بورت فورشون، مركز قطاع النفط البحري في الخليج، محملا برياح تصل سرعتها إلى 240 كيلومترا في الساعة.