أرباح جازبروم الروسية ترتفع إلى 7 مليارات في الربع الثاني

– قالت جازبروم عملاق الغاز الطبيعي الروسي، اليوم الاثنين، إن أرباحها في الربع الثاني من هذا العام تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات إلى 521.2 مليار روبل (7 مليارات دولار)، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وسط تعاف في أسواق الطاقة.

وأضافت الشركة أيضا أن إيراداتها في الأشهر الثلاثة من أبريل إلى نهاية يونيو ارتفعت إلى 2.07 تريليون روبل من 1.16 تريليون في الفترة نفسها من 2020.

وأضافت أنها تتوقع استثمارات بقيمة 1.8 تريليون روبل في 2021.

وكانت صادرات جازبروم من الغاز الطبيعي في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام زادت 23.2% على أساس سنوي إلى 115.3 مليار متر مكعب.

وأضافت الشركة في بيان سابق أن إنتاجها من الغاز الطبيعي بلغ 298.2 مليار متر مكعب في نفس الفترة، بزيادة قدرها 18.4% على أساس سنوي.