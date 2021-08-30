ارتفاع مبيعات تويوتا 9.4% في يوليو رغم نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية

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كشفت شركة تويوتا عن ارتفاع مبيعاتها بنسبة 9.4% في يوليو الماضي، على الرغم من نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية.
وأوضحت تويوتا أن تأثرها بنقص إمدادات الرقائق الإلكترونية تركز على الإنتاج وكان محدودا بالنسبة للمبيعات، إلا أن ذلك قد يتغير الشهر المقبل، إذ أعلنت مؤخراً أنها ستخفض إنتاجها العالمي من السيارات في سبتمبر 44% إلى 500 ألف سيارة بسبب النقص في الرقائق.
واستفادت مبيعات Toyota من النمو القوي في أمريكا الشمالية بنسبة ناهزت 30% الشهر الماضي.
وأشارت مجموعة تويوتا إلى نمو مبيعاتها العالمية بما في ذلك مبيعات سيارات دايهاتسو وهينو خلال الشهر الماضي بنسبة ناهزت 13% لتصل إلى أكثر من 930 ألف سيارة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الشركة اليابانية القول إن مبيعات طرازي ياريس ورومي كانت قوية.
في الوقت نفسه زادت مبيعات تويوتا في أمريكا الشمالية خلال الشهر الماضي بنسبة 30.5% سنويا بفضل الأداء القوي لسيارات “راف4” والسيارات الصالون مثل كامري وكورولا.
كما أن المبيعات خلال الشهر نفسه من العام الماضي كانت منخفضة للغاية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
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