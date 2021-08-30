البورصة تصعد إلى مستوى 11163 نقطة بدعم من مشتريات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي. وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.45%، وأغلق عند مستوى 11163 نقطة. وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.77%، وأغلق عند مستوى 47.22 جنيه. وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.6% و 0.53% على الترتيب. وسجلت أحجام التداولات 2.268.421 مليار جنيه على 201 شركة من خلال 69.248 ألف عملية. وتضمنت التداولات تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري لعدد 18 مليون سهم بقيمة 10.08 مليون جنيه. وشملت أيضا تنفيذ صفقات ذات الحجم الكبير على أسهم بنك التعمير والإسكان لعدد 1.750 مليون سهم بقيمة 60.305 مليون جنيه. وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 94 شركة مقابل تراجع 76 بينما لم تتغير أسعار 31. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 55.451 مليون جنيه، منها 39.814 مليون جنيه للمؤسسات، و15.636 مليون جنيه للأفراد. واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 44.580 مليون جنيه، منها 23.860 مليون جنيه للمؤسسات، و20.720 مليون جنيه للأفراد. وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 10.870 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 14.951 مليون جنيه، مقابل 4.081 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد. الأسهم الأكثر ارتفاعا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % مصر للألومنيوم 21.94 24.06 9.66 راية لخدمات مراكز الاتصالات 3.98 4.34 9.05 مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية 107.6 117.07 8.80 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 30.69 33.39 8.80 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 3.7 4 8.11 الأسهم الأكثر انخفاضا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % المنصورة للدواجن 2.53 2.36 11.28 جولدن بيراميدز بلازا 1.518 1.443 4.94 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 54.77 52.35 4.42 التعمير والاستشارات الهندسية 44.85 42.99 4.15 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.970 1.889 4.11

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