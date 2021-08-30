معدل التضخم في ألمانيا يسجل أعلى مستوى له منذ 13 عاما خلال أغسطس

_ تسارع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بألمانيا ليسجل أعلى مستوى له في 13 عاما في شهر أغسطس وفقا لبيانات صدرت يوم الاثنين تسلط الضوء على الضغوط المتنامية على الأسعار في حين ينتعش أكبر اقتصاد في أوروبا من انتشار الجائحة وتعاني شركات من نقص الإمدادات.

وارتفعت أسعار المستهلكين، المعدلة بحيث يمكن مقارنتها بمعدلات التضخم في دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، 3.4 بالمئة في أغسطس بالمقارنة مع 3.1 بالمئة في يوليو وفقا لبيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي.

وجاءت بيانات أغسطس متماشية مع نتائج استطلاع أجرته وجاءت الأعلى منذ يوليو 2008 عندما ارتفع المعدل 3.4 بالمئة كذلك.

وارتفع معدل التضخم الوطني إلى 3.9 بالمئة في أغسطس وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر عام 1993 عندما انتعش الاقتصاد بعد إعادة توحيد ألمانيا.