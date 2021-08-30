إنفورما ماركتس: الشركات العقارية تتوقع زيادة الانتعاش في السوق مع مطلع العام المقبل

توقع مسؤولون بشركات عقارية تحقيق نتائج إيجابية وحدوث المزيد من الانتعاش في السوق العقارية مع مطلع العام المقبل، وفق ما نقلت عنهم شركة إنفورما ماركتس المنظمة لمعرض سيتي سكيب، والتي ستنطلق نسخته العاشرة في 22 سبتمبر.

وقال أشرف عز العضو المنتدب لمجموعة الفطيم، إن السوق العقارية المصرية هي الأفضل فى المنطقة ومازالت تتمتع بالمزيد من الفرص الاستثمارية، خصوصاً بعد نجاحها في التغلب على التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا”.

وأضاف: “أتوقع ألا يكون هناك تأثير قوي على القطاع في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتنشيط القطاع.. بل أتوقع أن يحقق القطاع العقاري مزيداً من الاستقرار والنمو خلال النصف الثاني من 2021، لاسيما فى ظل النهضة العمرانية التى تشهدها مصر خلال الفترة الراهنة، كأحد أهداف الدولة للتنمية العمرانية 2030.

أما بالنسبة لمجموعة الفطيم العقارية، فإن تأثير أزمة كورونا على الشركة ضعيف، وخصوصا في مصر حيث لم يكن له تأثير على مشاريعنا لأن نسبة البناء لدينا تعدت 95%.

ومن جانب آخر قال مروان فؤاد، مدير العروض التجارية في الشركة الدولية للعمارة والتخطيط، شركة الاستشارات متعددة التخصصات، إن نتائج الانتعاش ستظهر بحلول شهر أبريل 2022 وذلك بعد انحسار جائحة كوفيد-19.

وأشار فؤاد، إلى أن هذا الانتعاش السريع يأتي نتيجةً لمرونة شركات السوق العقارية في مصر، وقال: “أثّرت الجائحة العالمية في بدايتها على جميع الشركات، إذ لم تكن معتادةً على التحديات الجديدة، ولكن مع بداية الربع الأول من عام 2021، نجحت معظم الشركات في تطبيق استراتيجياتٍ جديدةٍ تسمح بوضع خططٍ مرنةٍ قابلة للتكيف مع جميع تطورات الأزمة، حيث سيبرز الأثر الإيجابي لهذه التحولات بداية الربع الثاني من عام 2022”.

ومن جهته، قال كريس سبيلر، مدير مجموعة سيتي سكيب: “يجمع معرض سيتي سكيب مصر بنسخته العاشرة جميع الجهات الفاعلة في القطاع، حيث يتطلعون إلى استكشاف مجموعة جديدةٍ وواعدةٍ من الفرص، ولا سيما بعد الموافقة على قانون اتحاد المطورين العقاريين المُرتقب، والذي سيساهم في تعزيز الثقة في القطاع لأنه يعمل على تنظيم السوق وحماية حقوق العملاء ويسهّل حل النزاعات بين البائعين والمشترين”.

وتابع أن السوق ستستفيد من مجموعةٍ كبيرةٍ من المبادرات الحكومية، من بينها إطلاق برنامج للتمويل العقاري بمعدل فائدة 3% . ولاشك أن السوق المصرية تشهد تغيرات ملحوظة، مما يجعل هذه الفترة فرصةً مميزةً للقطاع العقاري في الدولة”.

وسيشارك في المعرض عدداً من الشركات المحلية التي ستعلن عن افتتاح مشاريع عقارية في مختلف المدن الجديدة في مصر، والتي تتضمن العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة ومدينة سفنكس الجديدة ومدينة العبور الجديدة ومدينة غرب أسيوط، وستبدأ فعاليات المعرض بمؤتمرٍ يستمر لمدة يومين وبحضور أكثر من 45 متحدث.

وينعقد المؤتمر لهذا العام تحت شعار نحو “الازدهار والأمل”، ويتحدث خلاله عدداً من ممثلي الجهات الحكومية والمسؤولين والخبراء في القطاع العقاري.

وسيُقام معرض سيتي سكيب مصر بدعمٍ من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، كما انضمت شركة المستقبل للتطوير العمراني كراعي بلاتيني لنسخة المعرض لهذا العام.