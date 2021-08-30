الهند تحدد حصص إمدادات الفحم لمحطات الطاقة ذات المخزونات المرتفعة

بلومبرج – تعمل الهند على تحديد حصص إمدادات الفحم لمحطات الطاقة ذات المخزونات المرتفعة لتوجيه المزيد من الشحنات إلى المحطات التي تواجه عجزا، وسط الطلب المتزايد الذي يفوق الإنتاج.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن بيان لوزارة الطاقة الهندية أن الإمدادات الموجهة إلى المحطات التي لديها مخزون من الفحم يكفيها لأكثر من أسبوعين، سوف تتوقف لمدة أسبوع، حسبما قرر فريق برئاسة وزير الفحم الاتحادي ألوك كومار يوم السبت.

كما طلبت الحكومة من المناجم الأصغر زيادة الإنتاج لتكملة الشحنات التي توفرها شركة التعدين الحكومية كول إنديا المحدودة.

وأدت قفزة في استهلاك الكهرباء نتيجة انتعاش الاقتصاد وامتداد فترة الصيف إلى زيادة الطلب على الفحم، الذي يساعد على إنتاج نحو 70% من الكهرباء في البلاد.

وتؤدي الزيادة في الطلب إلى تعقيد جهود التحول إلى الطاقة النظيفة في الهند، وقد تعزز الحجج المؤيدة لاعتماد البلاد على الفحم لتغذية النمو الاقتصادي.

وقال روبيش سانخي، نائب رئيس شركة إلارا كابيتال إنديا في مومباي: “ليس هناك شك في أن الهند سوف تستمر في احتياجها للفحم من أجل انتاج طاقة مستقرة لسنوات … المحطات التي تفي بالمعايير البيئية والقادرة على إنتاج الطاقة بكفاءة سوف تشهد زيادة في الانتفاع، لكنني أشك في أننا سنمتلك العديد من محطات الفحم الجديدة”.