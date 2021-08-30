شركة EGY EDU INVEST تستحوذ على 13.17% من تعليم مقابل 96.2 مليون جنيه

رنا ممدوح _استحوذت شركة EGY EDU INVEST B.V على 13.17% من رأسمال شركة تعليم لخدمات الإدارة. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن شركة EGY EDU قامت بشراء عدد 96.151 مليون سهم من أسهم تعليم مقابل 441.334 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر الشراء 4.59 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

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