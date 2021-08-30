مصرف البحرين المركزي يعلن تغطية إصدار بقيمة 70 مليون دينار

وكالات _ أعلن مصرف البحرين المركزي تغطية إصدار من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها بقيمة إجمالية 70 مليون دينار .

وقال مصرف البحرين في بيان، أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم إن فترة استحقاق الإصدار 91 يوماً تبدأ فـي 24 سبتمبر المقبل وتنتهي في 26 ديسمبر المقبل.

وأشار المصرف إلى أن معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات يبلغ 1.48 % مقارنة بسعر الفائدة 1.49 % للإصدار السابق بتاريخ 25 اغسطس الجاري .

ووفق المصرف، بلغ معدل سعر الخصم 626. 99 % وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 622. 99%علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 149%.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.