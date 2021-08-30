تعليم: Sphinx Obelisk باعت كامل حصتها في رأس المال مقابل 1.7 مليار جنيه

رنا ممدوح _ باعت شركة Sphinx Obelisk b.v كامل حصتها البالغ نسبتها 52.05% في رأسمال شركة تعليم لخدمات الإدارة . وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن Sphinx Obelisk باعت 380.112 مليون سهم مقابل 1.744.717 مليار جنيه، في إطار خطة إعادة الهيكلة المرفقة بنشرة الطرح. وبلغ متوسط سعر البيع 4.59 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

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