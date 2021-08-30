البنك العربي الإفريقي يوقع اتفاقية مع الجامعة البريطانية لتقديم حلول الدفع الرقمي

دوت الخليج – وقع البنك العربي الإفريقي الدولي اتفاقية تعاون مع الجامعة البريطانية بهدف توفير حلول الدفع الرقمية الآمنة عبر الموقع الالكترونى الخاص بالجامعة للحد من التعامل النقدي تماشيا مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

وتتيح الاتفاقية للطلاب إمكانية سداد مصروفات التقديم للجامعة ومصروفات العام الدراسي من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة أو عبر نقاط البيع POS.

وقالت دينا زكرى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك العربي الإفريقي الدولي، في بيان اليوم الاثنين، إن التحول الرقمي يمثل أهمية كبيرة في ظل الظروف الطارئة التي فرضت على العالم بسبب جائحة كورونا، ما دعم التكنولوجيا المالية التي تسهم في الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية.

وأكدت زكري، حرص البنك العربي الإفريقي على توفير كافة الدعم والخدمات الرقمية لمختلف القطاعات وخاصة قطاع التعليم لتيسير عملية الدفع الإلكتروني لطلبة المدارس و الجامعات.

وبحسب ما أورده البيان، تأتي الاتفاقية الجديدة في إطار استراتيجية البنك 2021-2025 الساعية للتحول الرقمي والتوسع في المدفوعات الالكترونية وميكنة العديد من عمليات وخدمات البنك.