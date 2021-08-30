بنك القاهرة يسجل 1.8 مليار جنيه صافي أرباح خلال النصف الأول

إسلام فضل _ حقق بنك القاهرة صافي ربح 1.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام 2021، بنسبة نمو 7% مقارنة بذات الفترة من العام 2020، والذي بلغ عنها صافي الربح 1.7 مليار جنيه.

وأضاف البنك في بيان صادر اليوم الاثنين، أن القوائم المالية المستقلة أظهرت أن الزيادة في صافي الربح تعود لارتفاع صافي الدخل من العائد ليتخطى 5 مليارات جنيه مقارنة بنحو 4.9 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2020 وبنسبة نمو بلغت 3%.

وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 18% ليسجل 886 مليون جم بالمقارنة بـ 754 مليون جم خلال النصف الأول من 2020 مما أدى الى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 4% لتصل الى 6.1 مليار جنيه مقارنة بـ 5.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن نتائج أعمال البنك المحققة خلال النصف الأول من العام الجارى 2021 تعكس أداء تشغيلى قوى فى مختلف مجالات العمل المصرفى، ونموذج أعمال متطور لتقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء، مؤكداً إستمرار البنك فى نهج أعماله بما يضمن مزيداً من التوسع وبما يدعم خطط وتوجهات الدولة فى مجالات التحول الرقمى والشمول المالى.

وتابع فايد أن المؤشرات المالية للبنك أظهرت الإبقاء على قاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 15.48%، وحقق البنك عائدا على متوسط حقوق الملكية بمعدل 21%، وعائد على متوسط الأصول 1.7% بنهاية يونيو 2021، حيث بلغ إجمالي الأصول 227 مليار جنيه مقارنة 205 مليار جنيه بنهاية عام 2020 بنسبة نمو بلغت 11%.

وذكر أن تصاعد معدلات نمو الأرباح جاءت على الرغم من زيادة حجم الإنفاق والاستثمار فى البنية التحتية وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتى استحوذت على اهتمام كبير من إدارة البنك منذ عام 2018، مشيراً إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية خلال تلك الفترة بلغت 3.1 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بإجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك والتى ارتفعت بنحو 7 مليار جنيه لتصل إلى 100 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، وقد حافظ البنك على تعزيز مخصصاته خلال الفترة الحالية بهدف الحد من المخاطر المحتملة لخسائر الائتمان والمتعلقة بالتأثيرات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي.

وفي نفس السياق، ارتفعت محفظة ائتمان الشركات والبنوك لتصل إلي نحو 48.8 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى بزيادة قدرها 5.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 12% عن ديسمبر 2020.

كما قام بنك القاهرة خلال النصف الاول من عام 2021 بدور المرتب الرئيسي ومسوق للتمويل في عمليات تمويلية قدرها 2.8 مليار جنيه، بالإضافة الى دوره كمرتب رئيسي ومشارك بعمليات تمويلية اخرى قدرها 2.4 مليار جنيه.

وبلغت إجمالي محفظة القروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التسهيلات المباشرة 9.6 مليار جنيه في نهاية يونيو 2021 مقابل 9 مليار جنيه فى ديسمبر 2020 بنسبة زيادة 6%، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد مراكز ووحدات الأعمال المتخصصة في خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ليبلغ 38 مركزا ووحدة أعمال تغطي كافة أنحاء الجمهورية.

كما ارتفعت محفظة قروض التجزئة بنحو 1.4 مليار جنيه بمعدل نمو 4% عن العام المالي 2020 لتصل إجمالي المحفظة إلى نحو 35.9 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من العام الجارى، كما بلغت محفظة التمويل متناهي الصغر 5.3 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمحفظة ودائع العملاء، فقد حققت المحفظة نموا قدره 10% لتصل إلى 178 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، نتيجة قيام البنك بتقديم محفظة متنوعة بأسعار فائدة تنافسية، حيث بلغت ودائع الأفراد 117 مليار جنيه بينما بلغت ودائع الشركات 61 مليار جنيه.

و شهد الربع الثاني من العام الجارى 2021 طفرة فى عدد العملاء المشتركين بخدمتى الموبايل البنكى والإنترنت البنكى وصولاً إلي 162 ألف عميل بنسبة نمو بلغت 118% بنهاية الربع الثاني 2021.

كما ارتفع استخدام العملاء لمحفظة “قاهرة كاش” ليصل لأكثر من 240.6 مليون جنيه بالإضافة إلى نمو قاعدة العملاء بنحو 24% لتصل إلى 654 ألف عميل بنهاية الربع الثاني من 2021 بالمقارنة بنهاية عام 2020 وبنسبة استخدام تتخطى 10% والتى تعد أعلى من المستهدفات التى حددها البنك المركزي المصري.

وأشار البنك إلى أن خدمات القبول الإلكترونى عبر رمز الاستجابة السريع QR-Code شهدت تحقيق معدل نمو يصل إلي 100% تقريباً بإجمالي عدد تجار يصل إلى 69 ألف تاجر بنهاية الربع الثاني من 2021.

وفي مجال بطاقات الائتمان، بلغ إجمالى عدد البطاقات بنهاية الربع الثاني من عام 2021 نحو 147 ألف بطاقة بزيادة قدرها 8% وبرصيد يقدر بنحو 624 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 8% بالمقارنة بنهاية 2020.

كما بلغت اجمالى محفظة بطاقات الخصم والمدفوعة مقدما بأنواعها فى نهاية الربع الثاني من عام 2021 نحو 2.7 مليون بطاقة بزيادة مقدارها 11% بالمقارنة بنهاية 2020 وتزايد الإقبال على إستخدام البطاقات اللاتلامسية لدى التجار وبلغت أجمالي قيمة المعاملات 53 مليون جنيه في الربع الثاني من العام الجاري.

وذكر البنك أنه تم البدء فى نشاط شركة المدفوعات الرقمية والإلكترونية والتى قام البنك بتأسيسها خلال العام الحالى، مما يسهم فى دعم خطط التوسع فى مجال التحول الرقمى والشمول المالي.

وفي مجال التوسع الجغرافي وتطوير الفروع القائمة، قام البنك خلال النصف الأول من العام الجارى بافتتاح فرعين جديدين، إلى جانب تطوير فرعين فى إطار خطة تطوير الفروع القائمة لتصل شبكة فروع البنك بنهاية النصف الأول من عام 2021 نحو 243 فرع ووحدة مصرفية،وتم إضافة 29 فرع بالهوية المستحدثة والتى أطلقها البنك عام 2019 إلى جانب تطوير 4 فروع قائمة ليصل بذلك إجمالي عدد الفروع إلى 33 فرعا بنهاية النصف الاول لعام 2021.