الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة بفضل مكاسب وول ستريت

_ أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة يوم الاثنين مقتفية أثر انتعاشة في وول ستريت بعدما خففت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول في منتدى جاكسون هول مخاوف السوق حيال سحب سريع لإجراءات تحفيز بسبب الوباء.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا قرب الإغلاق لينهي الجلسة مرتفعا إلى 1950.14 نقطة، بما يعادل زيادة 1.11 بالمئة إلى ذروة أكثر من أسبوعين. وتقدم المؤشر نيكي 0.54 بالمئة إلى 27789.29 نقطة، لكنه لم يصل إلى مستوى 27921.55 الذي بلغه في وقت سابق من التداول.

وبدت نبرة باول أقل حدة من كثير من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة وأحجم عن رسم صورة أوضح بشأن موعد تقليص التحفيز أو رفع أسعار الفائدة، مما رفع مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك إلى الذروة.

وأدى صعود للسلع الأولية إلى وضع القطاعات الفرعية المرتبطة بها في مركزين من المراكز الثلاثة الأولى على توبكس، بقيادة قفزة 4.28 بالمئة لشركات الحديد والصلب اليابانية.

وكان سهم نيبون ستيل الأكثر ربحا على المؤشر نيكي، إذ صعد 5.27 بالمئة، تبعته زيادة لسهم دووا هولدينجز 5.25 بالمئة.

وأبلت أسهم مصنعي السيارات والشاحنات بلاء حسنا إذ ارتفع سهم هينو موتورز 3.47 بالمئة وتقدم سهم ميتسوبيشي موتورز 2.93 بالمئة وتويوتا موتور كورب 0.78 بالمئة في حين قفز سهم نيسان موتور 1.81 بالمئة.

وربحت أسهم أشباه الموصلات أيضا إذ صعد سهم طوكيو إليكترون 1.06 بالمئة وزاد سهم أدفانتست 0.54 بالمئة.

ومن بين الأسهم المتراجعة سهم مجموعة سوفت بنك الذي نزل 0.47 بالمئة.