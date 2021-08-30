مال وأعمال

الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة بفضل مكاسب وول ستريت

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

_ أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة يوم الاثنين مقتفية أثر انتعاشة في وول ستريت بعدما خففت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول في منتدى جاكسون هول مخاوف السوق حيال سحب سريع لإجراءات تحفيز بسبب الوباء.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا قرب الإغلاق لينهي الجلسة مرتفعا إلى 1950.14 نقطة، بما يعادل زيادة 1.11 بالمئة إلى ذروة أكثر من أسبوعين. وتقدم المؤشر نيكي 0.54 بالمئة إلى 27789.29 نقطة، لكنه لم يصل إلى مستوى 27921.55 الذي بلغه في وقت سابق من التداول.

وبدت نبرة باول أقل حدة من كثير من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة وأحجم عن رسم صورة أوضح بشأن موعد تقليص التحفيز أو رفع أسعار الفائدة، مما رفع مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك إلى الذروة.

وأدى صعود للسلع الأولية إلى وضع القطاعات الفرعية المرتبطة بها في مركزين من المراكز الثلاثة الأولى على توبكس، بقيادة قفزة 4.28 بالمئة لشركات الحديد والصلب اليابانية.

وكان سهم نيبون ستيل الأكثر ربحا على المؤشر نيكي، إذ صعد 5.27 بالمئة، تبعته زيادة لسهم دووا هولدينجز 5.25 بالمئة.

وأبلت أسهم مصنعي السيارات والشاحنات بلاء حسنا إذ ارتفع سهم هينو موتورز 3.47 بالمئة وتقدم سهم ميتسوبيشي موتورز 2.93 بالمئة وتويوتا موتور كورب 0.78 بالمئة في حين قفز سهم نيسان موتور 1.81 بالمئة.

وربحت أسهم أشباه الموصلات أيضا إذ صعد سهم طوكيو إليكترون 1.06 بالمئة وزاد سهم أدفانتست 0.54 بالمئة.

ومن بين الأسهم المتراجعة سهم مجموعة سوفت بنك الذي نزل 0.47 بالمئة.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة بفضل مكاسب وول ستريت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا