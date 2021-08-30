المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد 0.7% بداية التعاملات والسبعيني يقفز 1.3%

رنا ممدوح _ استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على صعود جماعي.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.7%، ليتداول عند مستوى 11191 نقطة.

وقفز كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.3% و 1.23% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 247.097 مليون جنيه على 155 شركة من خلال 6.045 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري لعدد 18 مليون سهم بقيمة 10.08 مليون جنيه.

وشملت أيضا تنفيذ صفقات ذات الحجم الكبير على أسهم بنك التعمير والإسكان لعدد 1.750 مليون سهم بقيمة 60.305 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 70 شركة مقابل تراجع 15 بينما لم تتغير أسعار 70.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 4.897 مليون جنيه، منها 4.158 مليون جنيه للمؤسسات، و738.654 ألف جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 3.466 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 4.591 مليون جنيه، مقابل 1.125 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 1.430 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 9.191 مليون جنيه، مقابل 7.760 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % مصر للألومنيوم 21.94 24.13 9.98 مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية 107.6 118.2 9.85 العبور للاستثمار العقاري 42.9 46.82 9.14 راية لخدمات مراكز الاتصالات 3.98 4.33 8.79 الالومنيوم العربية 46.46 50.01 7.64

الأسهم الأكثر انخفاضا