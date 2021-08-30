مال وأعمال

الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لشبكة المحاور والطرق الجديدة على مستوى الجمهورية

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أ ش أ _ تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادات الهيئة الهندسية ورئيس الشركة الوطنية للطرق ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، الموقف التنفيذي لشبكة المحاور والطرق الجديدة على مستوى الجمهورية.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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