مصر الجديدة للإسكان تحقق 190.9 مليون جنيه أرباح بالعام المالي 2020/2021

رنا ممدوح _ حققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تراجعا في صافي الربح بعد الضريبة خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي بنسبة 47.8% لتصل إلى 190.941 مليون جنيه، مقابل 365.557 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفضت إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم إلى 574.182 مليون جنيه بالفترة من يوليو 2020 وحتى نهاية يونيو الماضي مقابل 1.099.492 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وتراجع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 304.865 مليون جنيه مقابل 861.752 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام المالي الماضي.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.14 جنيه مقابل 0.27 جنيه بالفترة المناظرة.

وأرجعت الشركة أسباب تراجع إيراداتها وأرباحها إلى :

– عدم بيع اي مساحات من الأراضي خلال الفترة المذكورة بخلاف ما تم من مبيعات عن نفس الفترة المقارنة.

– الظروف التي تمر بها البلاد بشأن جائحة كورونا وأثرها المالي على حجم الإيرادات.