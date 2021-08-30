تحالف هيرميس وصندوق مصر السيادي يقتنص موافقة المركزي للاستحواذ على 76% من بنك الاستثمار العربي

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رنا ممدوح _ أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، بأنه تم الحصول على موافقة البنك المركزي المصري المصري على إتمام صفقة الاستحواذ على 76% من رأسمال بنك الاستثمار العربي من قبل تحالف صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي المملوك بالكامل لصندوق مصر السيادي وهيرميس.
وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن موافقة البنك المركزي المصري المصري تعد استيفاء لأحد الشروط الهامة.
وأوضحت، أن تنفيذ الصفقة يتم بعد استيفاء بقية الشروط المسبقة.
كانت المجموعة المالية هيرميس القابضة وصندوق مصر السيادي أعلنا في 24 يونيو 2020 عن الحصول على الموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري المصري لبدء عملية الفحص النافي للجهالة على بنك الاستثمار العربي، وذلك بغرض الاستحواذ على 76% من رأسمال البنك معظمها عن طريق قيامهما بالاكتتاب بمبلغ 3.8 مليار جنيه في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك ليصبح 5 مليار جنيه، بحيث تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة مالكة لنسبة 51% من أسهم رأسمال البنك، وصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي مالكا لنسبة 25%.
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