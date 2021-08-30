التعمير والإسكان يحقق مليار جنيه أرباح مجمعة النصف الأول و14.8% نموا بإيرادات الفوائد

رنا ممدوح _ أعلن بنك التعمير والإسكان، أنه حقق أداء تشغيلي جيد خلال النصف الأول من العام الجاري نتيجة لتحسن الظروف الاقتصادية.

وأفاد البنك في بيان للبورصة اليوم، أن الأداء التشغيلي الجيد جاء على الرغم من التأثير البارز الناتج عن انخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية، والذي تم تعويضه بإجراءات ضبط وترشيد التكاليف والمصروفات.

وحقق البنك أرباح إجمالية قبل الضرائب قدرها 1.480 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 بزيادة قدرها 6.2% عن فترة المقارنة.

وحقق البنك صافي أرباح مجمعة بعد الضرائب قدرها مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.

وصعدت إيرادات الفوائد خلال نفس الفترة بنسبة 14.8%، لتصل إلى 3.316 مليار جنيه مقابل 2.889 مليار جنيه مقارنة بالفترة المماثلة العام الماضي.

وارتفعت مصروفات الفوائد خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 6.4%، لتصل إلى 1.7 مليار جنيه مقابل 1.598 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وصعد هامش الفوائد خلال نفس الفترة إلى 1.616 مليار جنيه، مقابل 1.291 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم من الربح 7.53 جنيه مقابل 8.37 جنيه بالنصف الأول العام الماضي.