المغرب يسجل 3841 إصابة و93 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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– أعلنت وزارة الصحة المغربية، يوم الأحد، تسجيل 3841 إصابة و93 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أن الإصابات المسجلة اليوم شهدت تراجعا عن تلك المعلن عنها أمس السبت حيث سجلت 6175 إصابة، وكذلك بالنسبة للوفيات التي تراجعت عن 96 حالة وفاة.
وسجل المغرب إجمالي إصابات في البلاد بلغ 853373 حالة، وإجمالي وفيات وصل إلى 12437 وفاة.
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